МИД РФ вызовет посла Германии из-за притеснения российских журналистов

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф будет вызван в министерство иностранных дел России в ближайшее время, ему заявят о мерах Москвы в ответ на произвол Берлина против российских журналистов.

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф будет вызван в министерство иностранных дел России в ближайшее время, ему заявят о мерах Москвы в ответ на произвол Берлина против российских журналистов.

Как передает Report, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наши призывы в адрес германской стороны прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются Берлином. В связи с этим, как мы и обещали, разрабатываются ответные меры. В ближайшее время в МИД РФ будет вызван посол ФРГ в Москве, которому о них заявят", - отметила Захарова.