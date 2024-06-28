Россия выразила протест Японии в связи с предстоящими совместными учениями с ФРГ и Испанией

Посольству Японии заявлен решительный протест в связи с планами по проведению совместных с ФРГ и Испанией военных учений на Хоккайдо.

Посольству Японии заявлен решительный протест в связи с планами по проведению совместных с ФРГ и Испанией военных учений на Хоккайдо с 19 по 25 июля.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Японской стороне указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей страны, осуществляемой, в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами-членами НАТО", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Москва расценивает подобную активность как потенциальную угрозу безопасности России.

"Безответственная политика администрации премьер-министра Фумио Кисиды ставит Токио на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Предупредили об адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета Российской Федерации", - добавили в МИД.