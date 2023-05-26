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МИД РФ выразил протест посольству США из-за высказываний помощника Байдена

МИД РФ выразил протест посольству США из-за высказываний помощника Байдена Министерство иностранных дел России выразило протест посольству Соединенных Штатов в Москве в связи с высказываниями помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, фактически одобрившего удары Киева по РФ.
В регионе
26 мая 2023 г. 15:02
МИД РФ выразил протест посольству США из-за высказываний помощника Байдена

Министерство иностранных дел России выразило протест посольству Соединенных Штатов в Москве в связи с высказываниями помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, фактически одобрившего удары Киева по РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Вызванным в МИД России 26 мая старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника по национальной безопасности президента США Дж. Салливана, фактически одобрившего удары вооруженных формирований режима в Киеве по российской территории, включая Республику Крым и Белгородскую область", - сказано в сообщении.

В ведомстве указали на то, что уверения официальных лиц США о непоощрении Вашингтоном атак Киева на территорию РФ лицемерны и лживы, "учитывая прямые материальные доказательства использования поставляемых для нужд ВСУ Пентагоном вооружений и техники для подготовки и осуществления террористических актов украинскими боевиками".

В дипведомстве также подчеркнули, что враждебные действия США довели отношения с Россией до опасного кризиса, который чреват непредсказуемыми последствиями. "Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор", - заключили в министерстве.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry expresses protest to US embassy over Sullivan's statements

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