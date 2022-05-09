МИД РФ выразил Польше решительный протест в связи с нападением на посла России

Москва выразила Варшаве решительный протест в связи с нападением на российского посла Сергея Андреева в Польше и срывом церемонии возложения венка.

Москва выразила Варшаве решительный протест в связи с нападением на российского посла Сергея Андреева в Польше и срывом церемонии возложения венка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

В ведомстве потребовали от Варшавы незамедлительно организовать церемонию возложения венка. "МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же", - говорится в документе.