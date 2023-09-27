МИД РФ выразил надежду на выполнение договоренностей между Москвой и Ереваном

Россия надеется, что все двусторонние договоренности между Москвой и Ереваном будут выполняться.

Россия рассчитывает, что ее сигналы относительно отношений с Арменией будут услышаны руководством республики и все двусторонние договоренности между Москвой и Ереваном будут выполняться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Что касается контактов [между РФ и Арменией], они на различных уровнях продолжаются. И мы рассчитываем, что наши сигналы будут услышаны и восприняты должным образом. Россия всегда бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что РФ исходит из того, что "все договоренности по развитию двустороннего сотрудничества будут и далее выполняться в интересах народов двух стран".