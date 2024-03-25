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МИД РФ выразил демарш США из-за планов расширить границы континентального шельфа

МИД РФ выразил демарш США из-за планов расширить границы континентального шельфа Российская сторона выразила США демарш из-за незаконных попыток Вашингтона в одностороннем порядке изменить внешние границы континентального шельфа в семи районах Мирового океана.
В регионе
25 марта 2024 г. 15:41
МИД РФ выразил демарш США из-за планов расширить границы континентального шельфа

Российская сторона выразила США демарш из-за незаконных попыток Вашингтона в одностороннем порядке изменить внешние границы континентального шельфа в семи районах Мирового океана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ напомнили, что в период с 18 по 29 марта в Кингстоне (Ямайка) проходит сессия совета Международного органа по морскому дну, призванного, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, регулировать деятельность государств в глубоководном районе морского дна в пространствах, не подпадающих под действие национальной юрисдикции прибрежных государств.

"В ходе сессии российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана, - указали в МИД РФ. - Ранее американской стороне был направлен соответствующий демарш по двусторонней линии".

В министерстве пояснили, что своими действиями США пытаются в одностороннем порядке сократить площадь находящегося в ведении всего мирового сообщества пространства морского дна и приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования. "Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам, - говорится в сообщении. - Российская делегация раскритиковала избирательный подход США к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств, отвела очередные попытки Вашингтона использовать нормы Конвенции 1982 года исключительно в угоду собственным интересам".

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