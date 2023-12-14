МИД РФ: Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы крайне опасны

МИД РФ считает опасным попытки дезавуировать комплекс трехсторонних договоренностей, состоящий из заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года.

МИД РФ считает опасным попытки дезавуировать комплекс трехсторонних договоренностей, состоящий из заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Она охватывает все ключевые сферы армяно-азербайджанской нормализации: разблокирование экономических и транспортных связей, делимитацию армяно-азербайджанской границы, заключение мирного договора и развитие диалога по линии представителей общественности и экспертных кругов. Данные договоренности сохраняют свою силу", - отмечает М.Захарова.

"Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы считаем крайне опасными. Такой шаг неминуемо обернется серьезными рисками, в первую очередь – для самой Армении. Купировать же эти вызовы с помощью западных псевдопосредников не получится. США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в Армению и другие государства Южного Кавказа, их задача совершенно иная – потеснить нас и других региональных игроков, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной", - считает представитель МИД РФ.