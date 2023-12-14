О нас

МИД РФ: Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы крайне опасны

МИД РФ: Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы крайне опасны МИД РФ считает опасным попытки дезавуировать комплекс трехсторонних договоренностей, состоящий из заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года.
В регионе
14 декабря 2023 г. 19:47
МИД РФ: Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы крайне опасны

МИД РФ считает опасным попытки дезавуировать комплекс трехсторонних договоренностей, состоящий из заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Она охватывает все ключевые сферы армяно-азербайджанской нормализации: разблокирование экономических и транспортных связей, делимитацию армяно-азербайджанской границы, заключение мирного договора и развитие диалога по линии представителей общественности и экспертных кругов. Данные договоренности сохраняют свою силу", - отмечает М.Захарова.

"Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы считаем крайне опасными. Такой шаг неминуемо обернется серьезными рисками, в первую очередь – для самой Армении. Купировать же эти вызовы с помощью западных псевдопосредников не получится. США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в Армению и другие государства Южного Кавказа, их задача совершенно иная – потеснить нас и других региональных игроков, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной", - считает представитель МИД РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Moscow: Attempts to disavow tripartite agreements extremely dangerous due to absence of peace treaty between Armenia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi olmadığına görə mühüm sənədləri inkar etmək təhlükəlidir

Самое читаемое

В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
7 декабря 2023 г. 21:11
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
8 декабря 2023 г. 09:45
Прокуратура Стамбула потребовала ареста сына президента Сомали после ДТП
Прокуратура Стамбула потребовала ареста сына президента Сомали после ДТП
8 декабря 2023 г. 14:13
В Грузии открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Грузии открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева
8 декабря 2023 г. 21:59
Южная Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере новых технологий
Южная Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере новых технологий
9 декабря 2023 г. 14:50
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
10 декабря 2023 г. 00:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi