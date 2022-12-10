МИД РФ: Вторая встреча в формате "3+3" может пройти в ближайшее время

Второе заседание платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) может состояться в ближайшие месяцы.

Второе заседание платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) может состояться в ближайшие месяцы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"В настоящее время продолжается проработка организационных модальностей проведения второго заседания "3+3". Рассчитываем, что оно состоится в ближайшие месяцы", - сказал он, добавив, что встреча может состояться в Грузии.

По его словам, Россия убеждена в востребованности региональной платформы в интересах расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами.

"Напомню, что в ходе учредительной встречи в Москве в декабре 2021 года было решено сфокусироваться на темах, представляющих общий интерес: развитии торгово-экономических, транспортных и культурно-гуманитарных связей, а также борьбе с общими вызовами и угрозами", - отметил Гончар.