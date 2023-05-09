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МИД РФ: Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле

МИД РФ: Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле Встреча высокого уровня в четырехстороннем формате по зерновой сделке в Стамбуле запланирована на 10-11 мая.
В регионе
9 мая 2023 г. 12:19
МИД РФ: Встреча по зерновой сделке пройдет 10-11 мая в Стамбуле

Встреча высокого уровня в четырехстороннем формате по зерновой сделке в Стамбуле запланирована на 10-11 мая.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Ранее Минобороны Турции сообщило о намеченной на 5 мая встрече делегаций трех стран по зерновой сделке, срок действия которой истекает 18 мая.

22 июля 2022 года в Стамбуле подписали пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya taxıl sazişi üzrə görüşün vaxtını açıqlayıb
Версия на английском языке Moscow: Meeting on grain deal to be held in Istanbul on May 10-11

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