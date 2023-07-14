Консульское агентство Польши в Смоленске ликвидируют в конце августа

Консульское агентство Польши в Смоленске будет ликвидировано 31 августа.

Консульское агентство Польши в Смоленске будет ликвидировано 31 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД Польши.

В ведомстве отметили, что Варшава оставляет за собой право ответить на это решение России.

"Учреждение будет ликвидировано 31 августа 2023 года, а его функции будет исполнять непосредственно посольство Польши в Москве", - указано в сообщении.

Польский МИД назвал решение РФ о закрытии смоленского дипучреждения "еще одним недружественным и непонятным актом". "Республика Польша оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", - отметило ведомство.

14.05

Посола Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в МИД РФ, чтобы уведомить о закрытии польского консульского агентства в Смоленске.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"14 июля в МИД России был вызван посол Польши в России Кшиштоф Краевский, которому вручена нота с уведомлением о закрытии консульского агентства Республики Польша в Смоленске", - уточнили в ведомстве.

В МИД заявили Краевскому, что "вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная по отношению к России линия Варшавы вынудила на комплекс ответных мер. В ведомстве напомнили о выходках в адрес аккредитованных в Польше российских дипломатов, захват дипнедвижимости и хищении средств".

"Ни один враждебный шаг польских властей, направленный против Российской Федерации, не останется без ответа", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Отметим, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны намерены давать симметричный ответ на закрытие в России диппредставительств.