О нас

МИД РФ вручил американскому дипломату ноту протеста

МИД РФ вручил американскому дипломату ноту протеста Старший дипломат американской дипмиссии в Москве вызван в МИД России, ему вручена нота протеста в связи со срывом оформления виз журналистского пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посольством США.
В регионе
27 апреля 2023 г. 16:20
МИД РФ вручил американскому дипломату ноту протеста

Старший дипломат американской дипмиссии в Москве вызван в МИД России, ему вручена нота протеста в связи со срывом оформления виз журналистского пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посольством США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Вызванному в МИД России 27 апреля старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН", - указали в министерстве.

В ведомстве отметили, что РФ продолжит проработку ответных мер на действия США в отношении российских журналистов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry hands note of protest to US diplomat
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN ABŞ səfirliyinin nümayəndəsinə etiraz notası təqdim edib

Экслюзивные новости

Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi