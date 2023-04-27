МИД РФ вручил американскому дипломату ноту протеста

Старший дипломат американской дипмиссии в Москве вызван в МИД России, ему вручена нота протеста в связи со срывом оформления виз журналистского пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посольством США.

Старший дипломат американской дипмиссии в Москве вызван в МИД России, ему вручена нота протеста в связи со срывом оформления виз журналистского пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посольством США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Вызванному в МИД России 27 апреля старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН", - указали в министерстве.

В ведомстве отметили, что РФ продолжит проработку ответных мер на действия США в отношении российских журналистов.