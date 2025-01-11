МИД РФ: Враждебные действия США не останутся без реакции

Враждебные действия США без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России.

Враждебные действия США без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД России в связи с очередными санкциями США против РФ.

В российском дипведомстве указали, что решение нынешней администрации США ввести новые ограничительные меры против энергетического сектора РФ в целом и ряда крупных компаний, включая персональные санкции в отношении их руководства, а также официальных лиц Министерства энергетики РФ, "представляет собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения бесславного пребывания у власти президента Джо Байдена".

В дипведомстве указали, что Россия была и остается ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке, "несмотря на конвульсии в Белом доме и происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США гибридную войну против России".