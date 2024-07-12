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МИД РФ: Вашингтон всегда спрашивает за каждый вложенный цент

МИД РФ: Вашингтон всегда спрашивает за каждый вложенный цент В Вашингтоне всегда спрашивают за каждый вложенный цент, недавний визит главы USAID Саманты Пауэр в Ереван не гарантирует, что Армения получит обещанное финансирование.
В регионе
12 июля 2024 г. 17:49
МИД РФ: Вашингтон всегда спрашивает за каждый вложенный цент

В Вашингтоне всегда спрашивают за каждый вложенный цент, недавний визит главы USAID Саманты Пауэр в Ереван не гарантирует, что Армения получит обещанное финансирование.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

"На днях республику посетила глава агентства США по международному развитию Саманта Пауэр. Она вновь анонсировала помощь. Вопрос, что из этого будет предоставлено. Такую помощь обещали американцы очень многим. В частности, Сербии. Ничего, правда, Сербия не получила. Может, не нынешним властям Армении, но платить-то все равно придется. Вашингтоне всегда спрашивают за каждый, за каждый вложенный цент. Кстати говоря, теперь они научились спрашивать еще за каждый обещанный цент, даже если он не был предоставлен", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Vaşinqton verdiyi hər senti soruşur

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