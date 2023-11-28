МИД РФ указал на усиление нацеленности США на организацию смуты и смену власти в стране

США демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти в России и организацию внутрироссийской смуты.

США демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти в России и организацию внутрироссийской смуты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США не только развязали против России гибридную войну, которая ведется, судя по всему, до последнего украинца и [в которой] задачу нанести стратегическое поражение России никто не отменял, но и демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти здесь, организацию внутрироссийской смуты", - сказал замминистра.

По его словам, в этих условиях конфронтационный сценарий между Москвой и Вашингтоном стал "данностью, из которой надо исходить". При этом Рябков не исключил, что дальнейшая эскалация со стороны США может привести к разрыву российско-американских дипломатических отношений.

"Диапазон выбора с учетом настроя в Вашингтоне невелик. Сугубо негативный вариант - это дальнейшая эскалация, вплоть до (на дипломатическом направлении) разрыва предельно истончившихся двусторонних отношений. Либо менее драматическая опция: тотальное сдерживание России и Китая с элементами диалога в сочетании с активными попытками расколоть мировое большинство, несогласное с западным миропорядком, основанным на правилах", - пояснил замглавы МИД РФ.