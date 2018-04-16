МИД РФ: "У России есть достойный ответ на любую попытку силового давления США"

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Россия имеет возможность дать достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Сейчас, в 2018 году, мы видим, что военно-технологический расклад кардинальным образом поменялся именно в пользу России, - подчеркнул дипломат. - Достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть".

"Рано или поздно, но нашим американским коллегам придется с нами договариваться. Причем им, наверное, полезнее было бы это сделать рано, а не поздно, так как военно-технологический вес США в глобальном раскладе сил неизменно падает", - обратил внимание глава департамента.

