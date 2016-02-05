​МИД РФ: Турция готовит население к активизации военных в Сирии

Баку. 5 Февраля. REPORT.AZ/ МИД России объяснил цель Турции в применении антироссийской информационной кампании. Это может быть подготовкой населения к активизации военных в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Rusnovosti, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Ранее Эрдоган посмеялся над заявлениями Москвы о подготовке Анкары к вторжению в Сирию. Президент Турции назвал эти слова «смехотворными», сообщает Al Arabiya. По мнению премьера Турции Ахмета Давутоглу, таким образом Москва пытается перевести внимание от своих действий в арабской республике.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что действия на турецко-сирийской границе говорят об интенсивной подготовке к военному вторжению в Сирию.