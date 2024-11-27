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МИД РФ: Страны Запада на COP29 стремились избежать ответственности за климатическое финансирование

МИД РФ: Страны Запада на COP29 стремились избежать ответственности за климатическое финансирование - , которая вообще сделала ряд провокационных заявлений на полях КОП-29, и вот она предлагает переложить финансовую ответственность за климатическое финансирование ЕС на других участников переговоров. То есть вот в случае с этим финансированием немецкий с
В регионе
27 ноября 2024 г. 19:39
МИД РФ: Страны Запада на COP29 стремились избежать ответственности за климатическое финансирование

На COP29 в Баку развитые страны всеми силами стремились избежать закрепления какой-либо ответственности перед развивающимися государствами по финансированию климатических целей.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на соответствующий вопрос BAKU TV.

"Одним из методов Запада стала попытка расширить круг доноров за счет крупных стран Глобального Юга. Перекладывание ответственности во многом освобождало бы бывшие колониальные державы от обязательств перед наиболее уязвимыми с климатической точки зрения государствами за счет стран, которые в прошлом сами же пострадали от колониализма. Вот это и есть тот самый неоколониализм, о котором мы говорим, с которым мы не согласны и будем бороться", - отметила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Отметим, что ранее на полях COP29 глава МИД Германии Анналена Бербок сделала ряд провокационных заявлений, в частности, предложила переложить финансовую ответственность за климатическое финансирование ЕС на других участников переговоров.

"Я считаю, что нашим азербайджанским коллегам повезло, что она не сделала заявление о необходимости разворота по этому вопросу на 360 градусов. Вот это был бы номер. Все бы думали, как же это сделать. Поэтому она как-то, так сказать, себя, видимо, сдерживала в очередной глупости", - прокомментировала Захарова заявление Бербок.

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