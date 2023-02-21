МИД РФ: США стремятся нанести России "стратегическое поражение"

США открыто стремятся нанести России "стратегическое поражение", а подстёгиваемая Вашингтоном напряжённость выходит далеко за рамки украинского кризиса – США и возглавляемый ими Запад пытаются навредить нашей стране на любом уровне, в любой сфере и в любо

США открыто стремятся нанести России "стратегическое поражение", а подстёгиваемая Вашингтоном напряжённость выходит далеко за рамки украинского кризиса – США и возглавляемый ими Запад пытаются навредить нашей стране на любом уровне, в любой сфере и в любом регионе мира".

Как передает российское бюро Report , об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закреплённым в преамбуле ДСНВ фундаментальным принципам и пониманиям, на которых зиждется Договор и без которых он не был бы заключён".

В министерстве отметили, что решение о приостановке ДСНВ обратимо, для этого США должны проявить политическую волю и предпринять добросовестные усилия для общей деэскалации.

"Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России", - говорится в сообщении МИД РФ.