О нас

МИД РФ: США стремятся нанести России "стратегическое поражение"

МИД РФ: США стремятся нанести России "стратегическое поражение" США открыто стремятся нанести России "стратегическое поражение", а подстёгиваемая Вашингтоном напряжённость выходит далеко за рамки украинского кризиса – США и возглавляемый ими Запад пытаются навредить нашей стране на любом уровне, в любой сфере и в любо
В регионе
21 февраля 2023 г. 23:41
МИД РФ: США стремятся нанести России стратегическое поражение

США открыто стремятся нанести России "стратегическое поражение", а подстёгиваемая Вашингтоном напряжённость выходит далеко за рамки украинского кризиса – США и возглавляемый ими Запад пытаются навредить нашей стране на любом уровне, в любой сфере и в любом регионе мира".

Как передает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закреплённым в преамбуле ДСНВ фундаментальным принципам и пониманиям, на которых зиждется Договор и без которых он не был бы заключён".

В министерстве отметили, что решение о приостановке ДСНВ обратимо, для этого США должны проявить политическую волю и предпринять добросовестные усилия для общей деэскалации.

"Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России", - говорится в сообщении МИД РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi