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МИД РФ: США получат ответ на каждое действие против российских СМИ

МИД РФ: США получат ответ на каждое действие против российских СМИ США получат ответ на каждое действие против российских СМИ.
В регионе
10 сентября 2024 г. 11:58

США получат ответ на каждое действие против российских СМИ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "СоловьевLive".

По ее словам, российская сторона тщательно проанализирует принятые США рестрикции и ответит на них.

"Они должны будут понимать, что каждое действие против нашей страны не останется без ответа", - отметила Захарова.

Ранее американская сторона объявила о введении санкций в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и двух ее заместителей. Ужесточены и правила работы в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, "ТВ-Новости", Ruptly и Sputnik.

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Версия на английском языке Moscow vows response to any action of Washington against Russian media
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: ABŞ-nin hər qərarına qarşı cavab olacaq

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