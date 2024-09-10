МИД РФ: США получат ответ на каждое действие против российских СМИ

США получат ответ на каждое действие против российских СМИ.

США получат ответ на каждое действие против российских СМИ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "СоловьевLive".

По ее словам, российская сторона тщательно проанализирует принятые США рестрикции и ответит на них.

"Они должны будут понимать, что каждое действие против нашей страны не останется без ответа", - отметила Захарова.

Ранее американская сторона объявила о введении санкций в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и двух ее заместителей. Ужесточены и правила работы в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, "ТВ-Новости", Ruptly и Sputnik.