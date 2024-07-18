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МИД РФ: Совместные с США военные учения вызывают опасения за будущее Армении

МИД РФ: Совместные с США военные учения вызывают опасения за будущее Армении Военные учения Вашингтона и Еревана Eagle Parners, которые проводятся в Армении, вызывают опасения за будущее Армении.
В регионе
18 июля 2024 г. 17:52
МИД РФ: Совместные с США военные учения вызывают опасения за будущее Армении

Военные учения Вашингтона и Еревана Eagle Parners, которые проводятся в Армении, вызывают опасения за будущее этой страны.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Это [учения] вызывает не только сожаление, но и беспокойство за будущее Армении, потому что такие махинации Штаты и ЕС проводили не раз. Чем заканчивается это так называемое "орлиное партнерство", вы прекрасно тоже знаете. Используют, а потом выбрасывают за ненадобностью", - сказала Захарова.

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