РФ прекратила договоры аренды на участки, предоставленные для посольства Украины

Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины.
Как сообщает Report, об этом говорится в размещенном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.
"Действительно, в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине. Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве", - отметила она.
Захарова отметила, что украинская сторона в установленном порядке проинформирована об этом решении.