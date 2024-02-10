President
О нас

РФ прекратила договоры аренды на участки, предоставленные для посольства Украины

РФ прекратила договоры аренды на участки, предоставленные для посольства Украины Департамент городского имущества Москвы решил прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины.
В регионе
10 февраля 2024 г. 17:54
РФ прекратила договоры аренды на участки, предоставленные для посольства Украины

Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины.

Как сообщает Report, об этом говорится в размещенном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

"Действительно, в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине. Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве", - отметила она.

Захарова отметила, что украинская сторона в установленном порядке проинформирована об этом решении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
9 февраля 2024 г. 21:52
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 20:08
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
9 февраля 2024 г. 19:40
Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
9 февраля 2024 г. 14:53
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:57
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
8 февраля 2024 г. 20:07
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi