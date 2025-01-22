МИД РФ сообщил о прекращении действия договора с Литвой о правовой помощи

Действие договора между Москвой и Вильнюсом о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам прекращено 21 января.

Действие договора между Москвой и Вильнюсом о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам прекращено 21 января.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на портале правовой информации.

"21 января 2025 года прекращено действие договора между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в Вильнюсе 21 июля 1992 года", - сообщили в министерстве.

Напомним, что Сейм (парламент) Литвы денонсировал этот договор 25 июня 2024 года. Россия и Литва подписали договор в 1992 году и продлевали его каждые пять лет. Он был призван в равной степени защищать личные и имущественные права российских и литовских граждан и оказывать правовое сотрудничество при возникновении спорных ситуаций.