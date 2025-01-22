О нас

МИД РФ сообщил о прекращении действия договора с Литвой о правовой помощи

МИД РФ сообщил о прекращении действия договора с Литвой о правовой помощи Действие договора между Москвой и Вильнюсом о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам прекращено 21 января.
В регионе
22 января 2025 г. 19:05
МИД РФ сообщил о прекращении действия договора с Литвой о правовой помощи

Действие договора между Москвой и Вильнюсом о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам прекращено 21 января.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на портале правовой информации.

"21 января 2025 года прекращено действие договора между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в Вильнюсе 21 июля 1992 года", - сообщили в министерстве.

Напомним, что Сейм (парламент) Литвы денонсировал этот договор 25 июня 2024 года. Россия и Литва подписали договор в 1992 году и продлевали его каждые пять лет. Он был призван в равной степени защищать личные и имущественные права российских и литовских граждан и оказывать правовое сотрудничество при возникновении спорных ситуаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi