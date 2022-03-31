О нас
Аудио новости

МИД РФ сообщил о получении сигнала от Турции о возможности новой встречи Лаврова и Кулебы

МИД РФ сообщил о получении сигнала от Турции о возможности новой встречи Лаврова и Кулебы Россия получила сигнал от Турции по поводу возможности организации новой встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
В регионе
31 марта 2022 г. 12:58
МИД РФ сообщил о получении сигнала от Турции о возможности новой встречи Лаврова и Кулебы

Россия получила сигнал от Турции по поводу возможности организации новой встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Был такой сигнал от турков", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия никогда не отказывается от контактов с украинской стороной, однако эти контакты должны быть проработанными и содержательными, заявил Руденко.

"Мы никогда не отказываемся от контактов [с Украиной], но контакты должны быть подготовленными и содержательными", - указал замминистра.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Moskva Rusiya və Ukrayna XİN başçılarının görüşməsi təklifinə münasibət bildirib

Самое важное

МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
31 марта 2022 г. 10:02
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
30 марта 2022 г. 23:12
Во время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
ФотоВо время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
30 марта 2022 г. 16:44
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
Из Сирии в Армению переброшены 4 Су-30 взамен направленных на войну с Украиной
Из Сирии в Армению переброшены 4 Су-30 взамен направленных на войну с Украиной
30 марта 2022 г. 15:09
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
В Азербайджане ряд модульных медучреждений прекратил деятельность
В Азербайджане ряд модульных медучреждений прекратил деятельность
30 марта 2022 г. 10:15
Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном русле
Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном русле
29 марта 2022 г. 20:31
Полад Бюльбюльоглу выразил руководству телеканала Россия 1 недовольство азербайджанской общественности
Полад Бюльбюльоглу выразил руководству телеканала "Россия 1" недовольство азербайджанской общественности
29 марта 2022 г. 20:22
Президенты Азербайджана и Египта обменялись поздравительными письмами
Президенты Азербайджана и Египта обменялись поздравительными письмами
29 марта 2022 г. 19:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi