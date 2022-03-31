МИД РФ сообщил о получении сигнала от Турции о возможности новой встречи Лаврова и Кулебы

Россия получила сигнал от Турции по поводу возможности организации новой встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Был такой сигнал от турков", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия никогда не отказывается от контактов с украинской стороной, однако эти контакты должны быть проработанными и содержательными, заявил Руденко.
"Мы никогда не отказываемся от контактов [с Украиной], но контакты должны быть подготовленными и содержательными", - указал замминистра.