МИД РФ сообщил о получении сигнала от Турции о возможности новой встречи Лаврова и Кулебы

Россия получила сигнал от Турции по поводу возможности организации новой встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Россия получила сигнал от Турции по поводу возможности организации новой встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Был такой сигнал от турков", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия никогда не отказывается от контактов с украинской стороной, однако эти контакты должны быть проработанными и содержательными, заявил Руденко.

"Мы никогда не отказываемся от контактов [с Украиной], но контакты должны быть подготовленными и содержательными", - указал замминистра.