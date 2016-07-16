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    МИД РФ сделало заявление в связи с событиями в Турции

    Обострение обстановки в Турции несет опасность для международной и региональной стабильности

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Обострение обстановки в Турции несет опасность для международной и региональной стабильности.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

    "В Москве весьма обеспокоены последними событиями в Турецкой Республике. Обострение внутриполитической обстановки на фоне существующих в этой стране террористических угроз и вооруженного конфликта в регионе несет повышенную опасность для международной и региональной стабильности", - говорится в заявлении.

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