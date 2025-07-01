МИД: РФ считает формат "3+3" важным для повышения взаимосвязи на Южном Кавказе

Россия считает формат "3 + 3" важным для повышения взаимосвязи региона Южного Кавказа, обеспечения последовательной и гармоничной кооперации между странами и участницами в областях, представляющих взаимный интерес.

Россия считает формат "3 + 3" важным для повышения взаимосвязи региона Южного Кавказа, обеспечения последовательной и гармоничной кооперации между странами и участницами в областях, представляющих взаимный интерес.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замдиректора IV департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова "Кавказский диалог" в центре знаний "Машук".

"В будущем рассматриваем этот формат как один из опорных элементов архитектуры евразийской безопасности. Уверены, активное участие в работе "3+3" всех членов, включая Грузию, двери для которой остаются открыты, станет залогом успеха и процветания всего региона", - сказал он.