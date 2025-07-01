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МИД: РФ считает формат "3+3" важным для повышения взаимосвязи на Южном Кавказе

МИД: РФ считает формат "3+3" важным для повышения взаимосвязи на Южном Кавказе Россия считает формат "3 + 3" важным для повышения взаимосвязи региона Южного Кавказа, обеспечения последовательной и гармоничной кооперации между странами и участницами в областях, представляющих взаимный интерес.
В регионе
1 июля 2025 г. 14:26
МИД: РФ считает формат 3+3 важным для повышения взаимосвязи на Южном Кавказе

Россия считает формат "3 + 3" важным для повышения взаимосвязи региона Южного Кавказа, обеспечения последовательной и гармоничной кооперации между странами и участницами в областях, представляющих взаимный интерес.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замдиректора IV департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова "Кавказский диалог" в центре знаний "Машук".

"В будущем рассматриваем этот формат как один из опорных элементов архитектуры евразийской безопасности. Уверены, активное участие в работе "3+3" всех членов, включая Грузию, двери для которой остаются открыты, станет залогом успеха и процветания всего региона", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "3+3" formatını Cənubi Qafqazda qarşılıqlı əlaqələrin artırılması üçün vacib hesab edirik

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