МИД России: Рост влияния Запада на медиаресурсы Армении ни к чему хорошему не приведет

Рост влияния Запада на медиаресурсы Армении ни к чему хорошему не приведет.

Рост влияния Запада на медиаресурсы Армении ни к чему хорошему не приведет.

Как передает Report, об этом заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил журналистам на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Американцы и ЕС-овцы действуют конъюнктурно, преследуют цель повсеместно настроить общественное мнение [граждан Армении] против России. Они также хотят принизить значение многовековой российско-армянской дружбы и того содействия, которое Москва оказывала и оказывает Еревану в разных областях", - сказал он.