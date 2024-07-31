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МИД России: Рост влияния Запада на медиаресурсы Армении ни к чему хорошему не приведет

МИД России: Рост влияния Запада на медиаресурсы Армении ни к чему хорошему не приведет Рост влияния Запада на медиаресурсы Армении ни к чему хорошему не приведет.
В регионе
31 июля 2024 г. 13:18
МИД России: Рост влияния Запада на медиаресурсы Армении ни к чему хорошему не приведет

Рост влияния Запада на медиаресурсы Армении ни к чему хорошему не приведет.

Как передает Report, об этом заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил журналистам на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Американцы и ЕС-овцы действуют конъюнктурно, преследуют цель повсеместно настроить общественное мнение [граждан Армении] против России. Они также хотят принизить значение многовековой российско-армянской дружбы и того содействия, которое Москва оказывала и оказывает Еревану в разных областях", - сказал он.

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