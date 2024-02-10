Захарова: Россия жестко отреагирует на попытки лишить ее права собственности на активы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет жестко реагировать на попытки лишить ее права собственности на ее суверенные резервы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет жестко реагировать на попытки использовать ее обездвиженные суверенные резервы в качестве залога по облигациям, которые могут быть эмитированы для привлечения капитала для поддержки Украины.

Как сообщает Report, комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД РФ.

"Будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками так или иначе лишить Россию права собственности на ее суверенные резервы. Наши ответные меры, направленные на защиту своих законных прав и интересов, будут оправданы как с юридической, так и моральной точек зрения", - отметила дипломат.

Захарова заявила, что если сценарий с использованием этих активов в качестве залога или применением иных инструментов обеспечения все же будет реализован, "любые лица и фонды, которые решатся на приобретение соответствующих облигаций, станут первыми кандидатами на попадание под контрмеры России, включая финансовые и имущественные".

Захарова указала, что любые покушения на российские активы рассматриваются Москвой как банальное воровство.