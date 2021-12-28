МИД РФ: Россия внесла свой вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Россия внесла большой вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Россия внесла большой вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД России в связи с итогами внешней политики в 2021 году.

Отмечается, что Москве удалось создать двустороннюю комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы.

"Оказано содействие в создании двусторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, а также открытию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Первое заседание региональной консультационной площадки "3+3" состоялось 10 декабря в Москве в формате "3+3", - говорится в заявлении.