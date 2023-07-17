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МИД РФ : Россия с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджана

МИД РФ : Россия с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджана Москва всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджанской республики.
В регионе
17 июля 2023 г. 20:11
МИД РФ : Россия с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджана

Москва всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджанской республики.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел России, об этом заявил на встрече с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглу замглавы МИД Андрей Руденко.

На встрече стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе и процесс примирения Баку и Еревана.

Ранее МИД Азербайджана выразил недоумение и сожаление в связи заявлениями внешнеполитического ведомства России от 15 июля.

"Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также выступлениям Президента Российской Федерации Владимира Путина о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион", - заявил МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Russia has treated and still treats Azerbaijan's territorial integrity with respect
Версия на азербайджанском языке Andrey Rudenko: "Rusiyanın əsas məqsədi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanmasıdır"

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