МИД РФ : Россия с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджана

Москва всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджанской республики.

Москва всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджанской республики.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел России, об этом заявил на встрече с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглу замглавы МИД Андрей Руденко.

На встрече стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе и процесс примирения Баку и Еревана.

Ранее МИД Азербайджана выразил недоумение и сожаление в связи заявлениями внешнеполитического ведомства России от 15 июля.

"Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также выступлениям Президента Российской Федерации Владимира Путина о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион", - заявил МИД Азербайджана.