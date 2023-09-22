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МИД РФ: Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания

МИД РФ: Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания, будет и далее так поступать, если соответственным образом будут вести себя другие страны,
В регионе
22 сентября 2023 г. 22:30
МИД РФ: Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания

Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания, будет и далее так поступать, если соответственным образом будут вести себя другие страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"В начале 1990-х годов Россия объявила добровольный мораторий на ядерные испытания и соблюдает его до сих пор. Намерены и впредь поступать таким образом при том условии, что аналогично будут себя вести другие ядерные государства", - сказал Вершинин.

Он также призвал США принять немедленные шаги по ратификации ДВЗЯИ.

"Свой призыв мы обращаем также к остальным семи странам, от которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу: подписать и ратифицировать его как можно скорее. Каждое из этих государств несет свою долю ответственности за судьбу договора", - добавил замминистра.

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