МИД РФ: Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания

Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания, будет и далее так поступать, если соответственным образом будут вести себя другие страны.
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"В начале 1990-х годов Россия объявила добровольный мораторий на ядерные испытания и соблюдает его до сих пор. Намерены и впредь поступать таким образом при том условии, что аналогично будут себя вести другие ядерные государства", - сказал Вершинин.
Он также призвал США принять немедленные шаги по ратификации ДВЗЯИ.
"Свой призыв мы обращаем также к остальным семи странам, от которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу: подписать и ратифицировать его как можно скорее. Каждое из этих государств несет свою долю ответственности за судьбу договора", - добавил замминистра.