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МИД РФ: Россия продолжит искать точки соприкосновения между Турцией и Арменией

МИД РФ: Россия продолжит искать точки соприкосновения между Турцией и Арменией "Россия подтвердила готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой в интересах стабильности и устойчивого развития в регионе".
В регионе
14 февраля 2022 г. 19:26
МИД РФ: Россия продолжит искать точки соприкосновения между Турцией и Арменией

"Россия подтвердила готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой в интересах стабильности и устойчивого развития в регионе".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко во время разговора по телефону с вице-спикером парламента Армении Рубеном Рубиняном.

Было отмечено, что накануне предстоящей встречи спецпредставителей Турции и Армении Россия еще раз подтвердила готовность внести свой вклад в процесс нормализации отношений между двумя странами для сохранения стабильности в регионе.

Предстоящий контакт представителей Еревана и Анкары состоится в Вене 24 февраля.

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Версия на английском языке FM: Russia to continue seeking common grounds between Turkey and Armenia
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Türkiyə-Ermənistan arasında təmas nöqtələri axtarmağa davam edəcəyik”

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