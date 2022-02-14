МИД РФ: Россия продолжит искать точки соприкосновения между Турцией и Арменией

"Россия подтвердила готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой в интересах стабильности и устойчивого развития в регионе".

"Россия подтвердила готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой в интересах стабильности и устойчивого развития в регионе".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко во время разговора по телефону с вице-спикером парламента Армении Рубеном Рубиняном.

Было отмечено, что накануне предстоящей встречи спецпредставителей Турции и Армении Россия еще раз подтвердила готовность внести свой вклад в процесс нормализации отношений между двумя странами для сохранения стабильности в регионе.

Предстоящий контакт представителей Еревана и Анкары состоится в Вене 24 февраля.