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МИД РФ: Россия позитивно оценивает позицию и инициативы Турции по зерновой сделке

МИД РФ: Россия позитивно оценивает позицию и инициативы Турции по зерновой сделке Москва высоко оценивает позицию и дипломатические инициативы Анкары в вопросе зерновой сделки.
В регионе
21 июля 2023 г. 20:10
МИД РФ: Россия позитивно оценивает позицию и инициативы Турции по зерновой сделке

Москва высоко оценивает позицию и дипломатические инициативы Анкары в вопросе зерновой сделки.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Я проводил много консультаций и в Москве, и в Анкаре, хочу сказать, что я высоко ценю потенциал, знания и профессиональные умения турецких коллег", - сказал он.

Вершинин добавил, что Москва и Анкара "неизбежно должны продолжать общение, чтобы добиваться таких результатов, которые будут приносить пользу и России, и Турции, и региональной стабильности".

"По большому счету, это будет вклад и в международную стабильность", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Türkiyənin taxıl müqaviləsi ilə bağlı mövqeyini və təşəbbüslərini müsbət qiymətləndiririk"
Версия на английском языке Moscow appreciates Ankara's position and initiatives on grain deal, Russian official says

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