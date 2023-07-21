МИД РФ: Россия позитивно оценивает позицию и инициативы Турции по зерновой сделке

Москва высоко оценивает позицию и дипломатические инициативы Анкары в вопросе зерновой сделки.
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"Я проводил много консультаций и в Москве, и в Анкаре, хочу сказать, что я высоко ценю потенциал, знания и профессиональные умения турецких коллег", - сказал он.
Вершинин добавил, что Москва и Анкара "неизбежно должны продолжать общение, чтобы добиваться таких результатов, которые будут приносить пользу и России, и Турции, и региональной стабильности".
"По большому счету, это будет вклад и в международную стабильность", - подчеркнул он.