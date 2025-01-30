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МИД РФ: Россия может отойти от ограничений ядерного арсенала

МИД РФ: Россия может отойти от ограничений ядерного арсенала Россия может снять количественные ограничения своего ядерного арсенала в условиях дальнейшего развития системы противоракетной обороны (ПРО) США.
В регионе
30 января 2025 г. 19:16
МИД РФ: Россия может отойти от ограничений ядерного арсенала

Россия может снять количественные ограничения своего ядерного арсенала в условиях дальнейшего развития системы противоракетной обороны (ПРО) США.

Как передает Report, об этом говорится в статье посла по особым поручениям МИД РФ Григория Машкова.

"В складывающихся реалиях говорить о стратегической стабильности в ее классическом двустороннем контексте уже невозможно, если мы не хотим вогнать себя в очередную иллюзию. На международной арене появилось много игроков, которые влияют на глобальный ракетный расклад. Не исключено, что в нынешних условиях конфронтации с Западом с его открытой политикой нанесения России стратегического ущерба перед нами может встать вопрос об отходе от ограничений ядерных и ракетных арсеналов в пользу их количественного и качественного наращивания", - отметил дипломат.

Он пояснил, что дальнейшее развитие глобальной системы ПРО США ставит крест на перспективах сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ) и сохранения стратегической стабильности на прежних условиях.

По его словам, одним из ответных шагов могла бы стать корректировка российской позиции в отношении некоторых аспектов ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия).

"В частности, можно было бы проанализировать и пересмотреть наши подходы к уже имеющимся наработкам, например, к итоговому документу Обзорной конференции 2000 года. Потеря актуальности седьмого пункта его практических шагов, предусматривающего сохранение и укрепление Договора о ПРО и порушенного американской администрацией уже через два года после его принятия, привела к подрыву комплексного характера всего пакета", - отметил Машков.

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