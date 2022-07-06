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МИД РФ: Путин дал предварительное согласие на участие в саммите G20

МИД РФ: Путин дал предварительное согласие на участие в саммите G20 Российская сторона в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20, который состоится в ноябре. Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте министерства иностранных
В регионе
6 июля 2022 г. 17:19
МИД РФ: Путин дал предварительное согласие на участие в саммите G20

Российская сторона в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20, который состоится в ноябре. Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Что касается ноябрьского саммита "Группы двадцати", то официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского лидера было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении Путина принять в нем участие", – говорится в сообщении.

В МИД РФ уточнили, что формат участия будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии и ситуации в мире.

Ранее стало известно, что Путина пригласили на саммит G20, который состоится с 15 по 16 ноября на Бали. Об этом сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приглашение, рассказал, что Путин поедет на саммит G20 сам или кого-то делегирует. Он отметил, что участие России может быть в любом формате.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Putinin "G-20"liyin sammitində iştirakı epidomioloji vəziyyətdən asılı olacaq"

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