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МИД РФ: Прорабатываются меры в ответ на закрытие генконсульства в Кракове

МИД РФ: Прорабатываются меры в ответ на закрытие генконсульства в Кракове Москва прорабатывает ответные меры по корректировке консульского присутствия Польши в России после прекращения работы по инициативе польских властей генконсульства РФ в Кракове.
В регионе
2 июля 2025 г. 16:20
МИД РФ: Прорабатываются меры в ответ на закрытие генконсульства в Кракове

Москва прорабатывает ответные меры по корректировке консульского присутствия Польши в России после прекращения работы по инициативе польских властей генконсульства РФ в Кракове.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в оде брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с враждебными действиями польской стороны с 27 июня текущего года прекратило функционирование генеральное консульство России в этом городе [в Кракове]. Варшава продолжает совершать в угоду сиюминутной политической конъюнктуре шаги, направленные на последовательный демонтаж двусторонних отношений. Последствия этой русофобской линии будут для ее инициаторов весьма ощутимы, как мы об этом говорили. В настоящее время прорабатываются ответные меры по корректировке польского присутствия, имеется в виду консульского присутствия в нашей стране", - сказала она.

По ее словам, консульское обслуживание россиян на территории Польши будет осуществляться посольством России в Варшаве, генеральным консульством РФ в Гданьске.

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