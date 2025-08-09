О нас

МИД РФ прокомментировал переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне 

МИД РФ прокомментировал переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне  Российская Федерация заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания. Одно из важнейших условий – всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран.
В регионе
9 августа 2025 г. 18:03
МИД РФ прокомментировал переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне 
Мария Захарова

Российская Федерация заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания. Одно из важнейших условий – всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соглашение, достигнутое лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа.

"Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня", - отметила она.

По ее словам, важнейшее значение в установлении мира между Азербайджаном и Арменией будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между этими двумя государствами. "Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств", - подытожила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin ABŞ danışıqlarını şərh edib

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi