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В МИД РФ прокомментировали выделение ЕС 10 млн евро на поддержку вооруженных сил Армении

В МИД РФ прокомментировали выделение ЕС 10 млн евро на поддержку вооруженных сил Армении Выделение Европейским союзом 10 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Армении, расчет ЕС распространить свое деструктивное влияние на регион Южного Кавказа.
В регионе
24 июля 2024 г. 12:54
В МИД РФ прокомментировали выделение ЕС 10 млн евро на поддержку вооруженных сил Армении

За планами ЕС направить 10 млн евро ВС Армении стоят геополитические расчеты распространить свое деструктивное влияние и на регион Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Ну как же может пережить коллективный Запад, что на карте одним горячим регионом станет меньше!? А Европейский фонд мира – это не про мир, не про стабильность, не про безопасность. Этот фонд про войну, про провоцирование стран, про кровопролитие. Ничего хорошего для безопасности и стабильности региона в результате таких подходов Запада в русле принципа "разделяй и властвуй, сталкивай и стравливай" на накачивании Южного Кавказа оружием не выйдет", - сказала она.

Захарова отметила, что Евросоюз утратил мирный фундамент и не имеет мирного потенциала.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Aİ-nin Ermənistan ordusuna 10 milyon avro ayırmasına münasibət bildirib
Версия на английском языке Russia slams EU's €10M support for Armenian Armed Forces

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