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МИД РФ: Проект АЭС "Аккую" будет реализован в срок

МИД РФ: Проект АЭС "Аккую" будет реализован в срок Проект строительства атомной электростанции (АЭС) "Аккую" будет реализован в соответствии с требуемыми стандартами качества и в срок.
В регионе
27 мая 2023 г. 09:33
МИД РФ: Проект АЭС Аккую будет реализован в срок

Проект строительства атомной электростанции (АЭС) "Аккую" будет реализован в соответствии с требуемыми стандартами качества и в срок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По его словам, сооружение четырех энергоблоков ведется быстрыми темпами с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"У российских профильных структур имеется богатый опыт решения задач любой сложности, имеются необходимые компетенции вкупе с талантом, умениями и квалификацией атомщиков, чтобы дать адекватный ответ на попытки ущемления наших интересов. Нет сомнений, что проект АЭС "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества, физической безопасности и в срок", - сказал он.

Отметим, что после ввода в эксплуатацию АЭС будет вырабатывать 35 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что покроет 10% энергии от общих потребностей страны.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Akkuyu” AES layihəsi vaxtında həyata keçiriləcək”
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Akkuyu NPP project will be implemented on time

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