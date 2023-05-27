МИД РФ: Проект АЭС "Аккую" будет реализован в срок

Проект строительства атомной электростанции (АЭС) "Аккую" будет реализован в соответствии с требуемыми стандартами качества и в срок.

Проект строительства атомной электростанции (АЭС) "Аккую" будет реализован в соответствии с требуемыми стандартами качества и в срок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По его словам, сооружение четырех энергоблоков ведется быстрыми темпами с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"У российских профильных структур имеется богатый опыт решения задач любой сложности, имеются необходимые компетенции вкупе с талантом, умениями и квалификацией атомщиков, чтобы дать адекватный ответ на попытки ущемления наших интересов. Нет сомнений, что проект АЭС "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества, физической безопасности и в срок", - сказал он.

Отметим, что после ввода в эксплуатацию АЭС будет вырабатывать 35 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что покроет 10% энергии от общих потребностей страны.