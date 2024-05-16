МИД РФ: Приостановка финансирования Арменией ОДКБ не трагедия

Прекращение Арменией финансирования ОДКБ - не трагедия, организация продолжает работу.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
"Это не трагедия, организация продолжает работу", - сказал он, отвечая на вопрос о прекращении Арменией финансирования деятельности ОДКБ.
Отметим, что в начале мая этого года пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила о том, что страна прекращает участие в финансировании деятельности.