МИД РФ: Приостановка финансирования Арменией ОДКБ не трагедия

Прекращение Арменией финансирования ОДКБ - не трагедия, организация продолжает работу.

Прекращение Арменией финансирования ОДКБ - не трагедия, организация продолжает работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Это не трагедия, организация продолжает работу", - сказал он, отвечая на вопрос о прекращении Арменией финансирования деятельности ОДКБ.

Отметим, что в начале мая этого года пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила о том, что страна прекращает участие в финансировании деятельности.