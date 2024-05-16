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МИД РФ: Приостановка финансирования Арменией ОДКБ не трагедия

МИД РФ: Приостановка финансирования Арменией ОДКБ не трагедия Прекращение Арменией финансирования ОДКБ - не трагедия, организация продолжает работу.
В регионе
16 мая 2024 г. 14:00
МИД РФ: Приостановка финансирования Арменией ОДКБ не трагедия

Прекращение Арменией финансирования ОДКБ - не трагедия, организация продолжает работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Это не трагедия, организация продолжает работу", - сказал он, отвечая на вопрос о прекращении Арменией финансирования деятельности ОДКБ.

Отметим, что в начале мая этого года пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила о том, что страна прекращает участие в финансировании деятельности.

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Версия на английском языке Armenia’s suspension of funding CSTO 'not a tragedy'
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Ermənistanın KTMT-ni maliyyələşdirməsini dayandırması faciə deyil

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