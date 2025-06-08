МИД: РФ прилагает активные усилия по содействию поиску решения между США и Ираном

Россия прилагает активные усилия для содействия поиску решения между США и Ираном.

Россия прилагает активные усилия для содействия поиску решения между США и Ираном.

Как передает Report , об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не ослабляем наших усилий, направленных на содействие энергичному поиску нужных переговорных решений. Думается, они вполне достижимы при должной опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, а также при тщательно выверенном балансе интересов и поэтапном движении, которое позволяет укрепить и нарастить доверие за счет соблюдения достигаемых договоренностей. Хотелось бы верить, что в США, так же как и в Иране, в полной мере это осознают", - отметил он.

Напомним, что пятый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Тегерана прошел 23 мая в Риме. По итогам обсуждений министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выполняющий функцию посредника в переговорном процессе, заявил, что США и Иран достигли "определенного, но не окончательного прогресса".

Позднее глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social, что Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по его ядерной программе.

При этом портал Axios сообщал, что предложения Соединенных Штатов Ирану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предусматривают продолжение обогащения урана Тегераном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц на этот счет.