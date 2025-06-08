МИД: РФ прилагает активные усилия по содействию поиску решения между США и Ираном

Россия прилагает активные усилия для содействия поиску решения между США и Ираном.
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"Мы не ослабляем наших усилий, направленных на содействие энергичному поиску нужных переговорных решений. Думается, они вполне достижимы при должной опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, а также при тщательно выверенном балансе интересов и поэтапном движении, которое позволяет укрепить и нарастить доверие за счет соблюдения достигаемых договоренностей. Хотелось бы верить, что в США, так же как и в Иране, в полной мере это осознают", - отметил он.
Напомним, что пятый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Тегерана прошел 23 мая в Риме. По итогам обсуждений министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выполняющий функцию посредника в переговорном процессе, заявил, что США и Иран достигли "определенного, но не окончательного прогресса".
Позднее глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social, что Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по его ядерной программе.
При этом портал Axios сообщал, что предложения Соединенных Штатов Ирану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предусматривают продолжение обогащения урана Тегераном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц на этот счет.