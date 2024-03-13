МИД РФ: Предложение Макрона о коалиции для Украины — очередной мыльный пузырь Елисейского дворца

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о формировании коалиции для отправки войск в Украину — очередной мыльный пузырь Елисейского дворца.

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о формировании коалиции для отправки войск в Украину — очередной мыльный пузырь Елисейского дворца.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Захарова исключила вероятность создания Россией альянсов против стран НАТО.

"Предложение Макрона о формировании коалиции для отправки войск на Украину — очередной мыльный пузырь Елисейского дворца. Мы такими вещами не занимаемся", - заявила Захарова.

