МИД РФ: Повестка Запада на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран региона

Повестка Запада на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран региона.

Повестка Запада на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран региона.

Как передает Report , об этом заявил агентству "РИА Новости" замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя усиление военного сотрудничества между Парижем и Ереваном.

"Внерегионалы идут на Южный Кавказ со своей повесткой, которая, мягко говоря, не всегда соответствует интересам региональных государств. Сегодня западные страны идут на Южный Кавказ с открыто конфронтационной антироссийской повесткой. Мы считаем, что это не будет способствовать стабильности и безопасности в Закавказье", - сказал Галузин.

Дипломат посчитал, что региональная безопасность может быть "наиболее эффективно обеспечена усилиями государств соответствующего региона".

"Мы за региональную ответственность и в плане обеспечения безопасности, и в плане экономической интеграции на Южном Кавказе и в других регионах", - добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что Ереван закупил у Парижа 36 самоходных артиллерийских установок CAESAR.

До этого в Минобороны Азербайджана заявили, что перевооружение Францией, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, Армении, имеющей опыт кровавой военной агрессии, и поддержка армянским руководством политики реваншизма - проявление политической безответственности, открывающей путь к новой войне.