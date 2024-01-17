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МИД РФ: Подготовка межгосударственного договора России и Ирана находится на завершающей стадии

МИД РФ: Подготовка межгосударственного договора России и Ирана находится на завершающей стадии Подготовка межгосударственного договора России и Ирана находится на завершающей стадии, его планируется подписать на встрече президентов.
В регионе
17 января 2024 г. 13:58
МИД РФ: Подготовка межгосударственного договора России и Ирана находится на завершающей стадии

Подготовка межгосударственного договора России и Ирана находится на завершающей стадии, его планируется подписать на встрече президентов.

Как передает российское бюро Report, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что в документе стороны отметят уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Она заключила, что договор обсуждался в ходе телефонных переговоров, которые глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу провели со своими иранскими коллегами в понедельник.

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Версия на английском языке Moscow says development of interstate agreement between Russia and Iran at its final stage

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