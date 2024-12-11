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МИД РФ отреагировал на заявление Эрдогана о двух опытных лидерах в мире

МИД РФ отреагировал на заявление Эрдогана о двух опытных лидерах в мире В Москве не считают правильным комментировать заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что только он и президент России Владимир Путин опытные лидеры в мире.
В регионе
11 декабря 2024 г. 18:45
МИД РФ отреагировал на заявление Эрдогана о двух опытных лидерах в мире

В Москве не считают правильным комментировать заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что только он и президент России Владимир Путин являются опытными лидерами в мире.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос NEWS.ru.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона поддерживает отношения с дружественными странами.

"Наша страна с уважением относится к коллегам и лидерам дружественных стран и поддерживает диалог, развивает отношения, регулярно проводит контакты, в том числе на территории нашей страны. Но комментировать заявление турецкого президента не считаем правильным, это дело турецкой стороны", - сказала Захарова.

Ранее Эрдоган заявил, что он и глава РФ Владимир Путин являются единственными в мире опытными лидерами. В ходе общения с молодежью в провинции Газиантеп политик отметил, что и он, и его российский коллега уже длительное время находятся на политической арене.

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