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МИД РФ: Отношения с Британией переживают один из самых глубоких кризисов за историю

МИД РФ: Отношения с Британией переживают один из самых глубоких кризисов за историю Великобритания настроена на окончательное сворачивание торгово-экономического сотрудничества с Россией, возможности нормализовать российско-британские отношения сейчас нет.
В регионе
20 ноября 2023 г. 10:16
МИД РФ: Отношения с Британией переживают один из самых глубоких кризисов за историю

Великобритания настроена на окончательное сворачивание торгово-экономического сотрудничества с Россией, возможности нормализовать российско-британские отношения сейчас нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

"Вынуждены констатировать, что российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю их историю...Развернута масштабная информационно-пропагандистская кампания с попытками дискредитации России и изоляции нашей страны на международной арене", - указал он.

По его словам, на протяжении многих лет правительством консерваторов проводится "последовательный курс на нанесение труднопоправимого ущерба, разрушающего ткань двустороннего сотрудничества".

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Версия на английском языке Moscow: Relations with UK facing one of deepest crises in history

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