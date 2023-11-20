МИД РФ: Отношения с Британией переживают один из самых глубоких кризисов за историю

Великобритания настроена на окончательное сворачивание торгово-экономического сотрудничества с Россией, возможности нормализовать российско-британские отношения сейчас нет.

Великобритания настроена на окончательное сворачивание торгово-экономического сотрудничества с Россией, возможности нормализовать российско-британские отношения сейчас нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

"Вынуждены констатировать, что российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю их историю...Развернута масштабная информационно-пропагандистская кампания с попытками дискредитации России и изоляции нашей страны на международной арене", - указал он.

По его словам, на протяжении многих лет правительством консерваторов проводится "последовательный курс на нанесение труднопоправимого ущерба, разрушающего ткань двустороннего сотрудничества".