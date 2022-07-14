МИД РФ: Неизменно поддерживаем нормализацию отношений Турции и Армении

"Россия неизменно поддерживает нормализацию отношений Турции и Армении".

"Россия неизменно поддерживает нормализацию отношений Турции и Армении".

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что российская сторона содействует урегулированию отношений между Анкарой и Ереваном: "Мы готовы далее сопровождать армяно-турецкий диалог, оказывая всяческое содействие. Исходим из того, что это отвечает интересам стабильности экономического процветания региона".

Официальный представитель МИД, напомнила, что Россия и ранее содействовала нормализации отношений между двумя странами.