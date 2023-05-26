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МИД РФ не исключил участие Британии в планировании терактов против России

МИД РФ не исключил участие Британии в планировании терактов против России Министерство иностранных дел России не исключает, что Великобритания участвовала в планировании террористической деятельности против РФ.
В регионе
26 мая 2023 г. 13:52
МИД РФ не исключил участие Британии в планировании терактов против России

Министерство иностранных дел России не исключает, что Великобритания участвовала в планировании террористической деятельности против РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ответе официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте МИД.

"Не исключаем, что англичане участвовали в планировании, организации и сопровождении террористических атак, совершаемых киевским режимом на территории России, включая предоставление разведывательной информации, - указала дипломат. - Напомним, что в связи с сообщениями Минобороны России о причастности британских спецслужб к террористической атаке, совершенной 29 октября 2022 года на корабли Черноморского флота в Севастополе, 3 ноября 2022 года в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был заявлен решительный протест по поводу активного участия британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море".

В ответе официального представителя МИД РФ также констатированы "последовательные усилия Лондона, направленные на военное содействие киевскому неонацистскому режиму". Отмечается, в частности, что принимаемые Великобританией меры предусматривают обучение в стране, в государствах Европы и на Украине офицерского и рядового состава, предоставление разнообразных разведданных, плотное консультационное сопровождение и вероятное участие в оперативно-тактическом планировании военных, в том числе диверсионных, операций, непосредственное обеспечение киберзащиты, направление наемников.

Подчеркивается, что российская сторона оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования. "Что касается возможности разрыва дипломатических отношений, то это, очевидно, крайняя мера, которую нельзя исключать при учете всей совокупности факторов", - говорится в ответе официального представителя дипведомства РФ.

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