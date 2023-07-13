МИД РФ назвал решение Франции поставить Украине ракеты SCALP эскалацией конфликта

Решение Парижа о поставках Киеву ракет SCALP является очередным шагом к эскалации украинского конфликта.

Решение Парижа о поставках Киеву ракет SCALP является очередным шагом к эскалации украинского конфликта.

Как передает Report, об этом говорится в распространенных ответах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопросы журнала "Международная жизнь" об украинском кризисе.

"Несмотря на очевидную способность России противостоять этой угрозе, подобные действия французских властей являются очередным и осознанным шагом к эскалации украинского конфликта", - отметила она, отвечая на вопрос, как можно расценить решение Франции о поставках этих ракет.

Захарова указала, что президент Франции Эмманюэль Макрон "не отстает от США". "Этот образец вооружения является французским вариантом британских крылатых ракет Storm Shadow, успешно сбиваемых российскими средствами ПВО и уже находящихся на изучении у специалистов российского ОПК", - добавила дипломат.

Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении Франции передать Украине ракеты большой дальности. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщил, что часть ракет уже поставлена, другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество.