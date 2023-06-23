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МИД РФ назвал новые санкции ЕС нелегитимными, применив ответные меры

МИД РФ назвал новые санкции ЕС нелегитимными, применив ответные меры Россия в ответ на новый санкционный пакет Евросоюза (ЕС) расширила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в страну.
В регионе
23 июня 2023 г. 16:20
МИД РФ назвал новые санкции ЕС нелегитимными, применив ответные меры

Россия в ответ на новый санкционный пакет Евросоюза (ЕС) расширила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в страну.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление МИД РФ.

"Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах, причастных к оказанию военной помощи Киеве", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что Москва считает принятие 11-го пакета санкций ЕС нелегетимным, подрывающим международно-правовые прерогативы СБ ООН.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry calls new EU sanctions illegitimate, takes retaliatory measures

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