МИД РФ: Поддерживаем работу двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы

Москва поддерживает деятельность профильной двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Москва поддерживает деятельность профильной двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.

"Готовы оказывать всяческое содействие в его работе, в том числе путем предоставления картографических материалов. Прогресс на этом направлении позволит эффективно решить вопрос на земле", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что разблокированием коммуникаций в регионе занимается соответствующая трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице премьеров России, Азербайджана, Армении. "Под ее эгидой проделана серьезная подготовительная работа, требуются дополнительные совместные усилия для их перевода в практическое русло", - заключила она.