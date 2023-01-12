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МИД РФ: Поддерживаем работу двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы

МИД РФ: Поддерживаем работу двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Москва поддерживает деятельность профильной двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.
В регионе
12 января 2023 г. 13:53
МИД РФ: Поддерживаем работу двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы

Москва поддерживает деятельность профильной двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.

"Готовы оказывать всяческое содействие в его работе, в том числе путем предоставления картографических материалов. Прогресс на этом направлении позволит эффективно решить вопрос на земле", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что разблокированием коммуникаций в регионе занимается соответствующая трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице премьеров России, Азербайджана, Армении. "Под ее эгидой проделана серьезная подготовительная работа, требуются дополнительные совместные усилия для их перевода в практическое русло", - заключила она.

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Версия на английском языке Russia confirms unhindered passage of peacekeepers' vehicles through Lachin road
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Laçın yolundan humanitar yardım karvanlarının keçdiyini təsdiqləyib

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